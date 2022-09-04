أعلنت السلطات الباكستانية السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290 قتيلاً، وذلك إثر مصرع 26 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الكوارث الوطنية في بيان أن 26 شخصاً لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، منهم 24 قضوا في إقليم السند جنوبي البلاد، ليرتفع الإجمالي في عموم باكستان إلى 1290 قتيلاً.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم في حوادث منفصلة مرتبطة بالفيضانات شمال غربي إقليم خيبر بختونخوا وإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، اللذين تضررا بشدة من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وحققت حصيلة القتلى الجديدة ارتفاعاً من 1265 منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات منتصف يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ 14 يونيو/حزيران الماضي لقي ما مجموعه 286 شخصاً حتفهم في خيبر بختونخوا، تلا ذلك 259 وفاة في بلوشستان، وفقاً للهيئة ذاتها.

وأشار البيان إلى أن "188 شخصاً لقوا حتفهم في إقليم البنجاب شمال شرقي البلاد".

وبلغت إجمالي الإصابات في عموم البلاد أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.

وأمس الجمعة طلبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن من تركيا إرسال وفد تقني لمساعدة بلادها في أعمال إغاثة متضرري السيول.

جاء ذلك خلال لقائها وزيرَي الداخلية سليمان صويلو والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم التركيين اللذين يزوران باكستان للاطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.

10 مليارات دولار قيمة الأضرار

وعلى مستوى البنية التحتية قدر مسؤولون باكستانيون قيمة الأضرار التي تسببت بها كارثة السيول بأكثر من 10 مليارات دولار.

ولفت المسؤولون إلى أن تكلفة السيول على البلاد تتراوح بين 10 و12.5 مليار دولار، وفق توقعاتهم، حسبما نقلته الصحافة المحلية.

ويُتوقع أن تقلص باكستان هدف النمو في العام المالي الراهن من 5% إلى 2% جراء الكارثة.

ومن المنتظر تخفيض هدف النمو في القطاع الزراعي إلى 1.8% وإلى 2% في قطاع الخدمات.​​​​​​​

وأعلنت السلطات الباكستانية السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290 قتيلاً.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق و162 جسراً و170 متجراً و949 ألفاً و858 مسكناً في جميع أنحاء باكستان.