سياسة
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صور | 650 ألفاً يزورون "تكنوفيست البحر الأسود" خلال 5 أيام
زار 650 ألف شخص مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" الذي ينظم بولاية صامسون التركية، وأشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بدور المهرجان باعتباره "ثورة عقلية".
صور | 650 ألفاً يزورون "تكنوفيست البحر الأسود" خلال 5 أيام
650 ألف شخص يزورون "تكنوفيست البحر الأسود" خلال 5 أيام / AA
4 سبتمبر 2022

استقبل مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء 650 ألف زائر خلال 5 أيام في مكان إقامته بولاية صامسون شمالي تركيا.

والسبت زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المهرجان الذي بات يعتبر أكبر مهرجان على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويجري تنظيم المهرجان بإشراف وقف "فرق التكنولوجيا" التركي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا منذ 30 أغسطس/آب الماضي، ويختتم أعماله الأحد.

وبلغ عدد زوار المهرجان في اليوم الأول 110 آلاف، والثاني 95 ألفاً، والثالث 120 ألفاً، والرابع 105 آلاف، والخامس 220 ألفاً، ليصل الإجمالي إلى 650 ألفاً.

وقال أردوغان في كلمة إن المهرجان تحول إلى احتفال يشارك فيه 600 ألف شاب من 154 ألف فريق من 81 ولاية تركية و107 دول في 40 فئة مختلفة.

وأضاف أن تبني الحدث التكنولوجي لا سيما من قبل شبابنا يعتبر "ثورة عقلية"، معرباً عن امتنانه للمشاركين والزوار. كما هنأ المؤسسات المُنظِّمة.

ويشارك في التنظيم فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب 101 مؤسسة تلعب دوراً مهماً في قطاع التكنولوجيا التركي، بينها الوزارات والرئاسات ومنظمات القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركات الإعلامية ذات الصلة.

ويعد المهرجان وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمُسيرات والتكنولوجيا الخضراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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