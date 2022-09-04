حصل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على جائزة "إيمي" عن سرده لمسلسله الوثائقي "آور غرايت ناشونال باركس" (محمياتنا الوطنية العظيمة) على نتفليكس، حسب ما أعلنت أكاديمية التليفزيون الأمريكية السبت.

ويُقام حفل توزيع هذه الجوائز في 13 سبتمبر/أيلول، لكن يسبق ذلك إعلان الجوائز الثانوية.

وكان رئيس أمريكي آخر حصل سابقاً على جائزة "إيمي" هو دوايت د. أيزنهاور عام 1956، لكنها كانت جائزة فخرية.

وبعد تركه منصبه عام 2017، كتب كلٌّ من باراك أوباما وزوجته ميشيل مذكرات حققت مبيعات مرتفعة. وبالإضافة إلى مؤسستهما غير الربحية أسسا شركة إنتاج وقّعت عقداً مع نتفليكس بعشرات ملايين الدولارات.

وفاز الفيلم الوثائقي الأول لشركتهما "American Factory" بجائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي، وجائزة "إيمي" عن فئة أفضل إخراج، لكن المكافأتين مُنحتا لصانعي العمل وليس للزوجين أوباما نفسيهما.

ولم يفُز خليفة باراك أوباما في موقع الرئاسة دونالد ترمب بجائزة "إيمي" عن برنامجه لتليفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" رغم ترشيحه مرتين لنيلها.

ومن بين المرشحين الآخرين في فئة أفضل راوٍ النجم السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة كريم عبد الجبار ("Black Patriots: Heroes Of The Civil War") والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار لوبيتا نيونغو ("Serengeti II") وعالم الطبيعة المخضرم ديف يد أتنبورو عن "The Mating Game".

كما فاز الرئيس الأمريكي الأسبق الذي بقي في البيت الأبيض بين عامَي 2009 و2017، بجائزتَي "غرامي" عن النسخ الصوتية لمذكراته "The Audacity of Hope" و"Dreams from My Father".

ومن بين المكافآت أيضاً حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، لـ"جهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب".