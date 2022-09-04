أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين الأحد بجروح إثر إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلّهم في منطقة غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية الغربية.

وأفادت نجمة داود الحمراء بـ"إصابة 4 في عملية إطلاق النار نحو الحافلة الإسرائيلية بغور الأردن، بينها اثنتان بحالة متوسطة".

من جهتها قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية إن جراح اثنين من المصابين وُصفت بالمتوسطة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب آخران بجراح طفيفة.

وأضافت في بيان أنه أُلقي القبض على منفّذي الهجوم ويوجد اشتباه بوجود مهاجم ثالث لا يزال طليقاً.

فيما لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بالإضافة إلى إطلاق النار جرى إلقاء زجاجات حارقة على الحافلة، لافتة إلى أن الهجوم وقع على الطريق السريع 578 في غور الأردن.

وأضافت: "حسب التحقيق الأولي جرى إطلاق النار من قبل سيارة عابرة مرت بجوار الحافلة".

وتابعت: "يجرى التحقيق في احتمال إضرام المنفذين النار في سيارتهما وفرارهما بسيارة أخرى كانت تنتظرهما".

وقالت الصحيفة: "جرى اعتقال فلسطينيين اثنين حتى الآن، وتتزايد الشكوك في أنهما منفذا الهجوم".

وفي أعقاب الهجوم منعت القوات الإسرائيلية الحافلات السير على الطريق السريع المذكور، فيما تقرر عدم مغادرة حافلات الطلاب للمدارس في الوقت الحالي بالمنطقة، حسب المصدر ذاته.

في سياق متصل قالت القناة (12) الإسرائيلية إنه جرى القبض على "اثنين من المشتبه بهم" هما من سكان جنين شمالي الضفة بعد فرارهما في سيارة اشتعلت بها النيران، من دون توضيح السبب وراء ذلك.

لكن موقع (0404) العبري نقل عن شهود عيان أن الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما العملية جرى اعتقالهما بعد اشتعال النار في سيارتهما إثر سقوط إحدى الزجاجات الحارقة التي كانت بحوزتهما داخلها، ما أدى إلى إصابتهما بحروق.

وفي وقت سابق الأحد قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر إنه تلقى معلومات عن عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.