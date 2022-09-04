سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تفرض "عزلاً مضاعفاً" على 400 أسير فلسطيني منذ 11 يوماً.. ما السبب؟
فرضت سلطات السجون الإسرائيلية "عزلاً مضاعفاً" على أكثر من 400 أسير فلسطيني منذ 11 يوماً. وأكدت مصادر فلسطينية أن العزل كان بسبب رفض بعض الأسرى قوانين تنكيلية بحقهم وتنفيذهم عصياناً مدنياً ضد إدارة السجون.
إسرائيل تفرض "عزلاً مضاعفاً" على 400 أسير فلسطيني منذ 11 يوماً.. ما السبب؟
إسرائيل تفرض “عزلاً مضاعفاً” على 400 أسير فلسطيني منذ 11 يوماً.. ما السبب؟ / AA
4 سبتمبر 2022

كشفت مصادر فلسطينية الأحد أن إسرائيل تفرض "عزلاً مضاعفاً" على أكثر من 400 أسير فلسطيني في غرفهم، في وقت تفرض فيه شروطاً "قاسية" على الأسير زكريا الزبيدي المعتقل بسجن ريمون (جنوب).

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن "إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض عزل مضاعف على أكثر من 400 أسير منذ 11 يوماً".

وذكر النادي أن الأسرى المعزولين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي ويتوزعون على مختلف السّجون إذ جرى "إغلاق غرفهم ومنعهم الخروج إلى "الفورة" (ساحة السجن)".

من جانبها قالت المنسقة الإعلامية للنادي أماني سراحنة للأناضول إن "العزل بسبب اتخاذ أسرى حركة الجهاد الإسلامي خطوات ضد إدارة السجون بينها العصيان ورفض قوانين السجن للمطالبة بوقف إجراءات تنكيلية بحقهم".

وأضافت: "أسرى الحركة يطالبون بإعادة الأوضاع في السجون إلى ما قبل فرار خمسة من معتقليها وسادس من حركة "فتح" من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول2021".

وفي سياق متصل أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) أن "إدارة سجن ريمون الإسرائيلي تفرض تضييقاً شديداً على الأسير المعزول زكريا زبيدي".

وأضافت أن الزبيدي (45 عاماً) "لا يزال يعاني ظروف العزل القاسية، بهدف تضييق الخناق عليه وثنيه عن المطالبة بأدنى حقوقه".

وأردفت: "إدارة سجن ريمون تتعمد تكبيل يديه إلى الخلف (...) ويجري تفتيشه عارياً بشكل عنيف ومذل".

ونقل محامي الهيئة معتز شقيرات عن الزبيدي بعد زيارة (لم تحدد الهيئة تاريخها) قوله إن "أفراد وحدة المتسادا (قوة أمنية تتبع مصلحة السجون) اعتدوا عليه بوحشية وصادروا كل أغراضه".

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقاً فورياً حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

والزبيدي قيادي في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة "فتح" ومعتقل منذ 2019، وهو واحد من ستة أسرى تمكنوا من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين قبل نحو عام، ولا يزال رهن العزل أسوة برفاقه، بعد إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين من عملية الهروب.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4550، بينهم 32 أسيرة و175 طفلاً وقاصراً ونحو 730 معتقلاً إدارياً (بلا تهمة أو محاكمة أو سقف زمني).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us