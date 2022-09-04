اعتُمدت تركيا "عضواً مراقباً" في مجموعة دول الأنديز، إحدى المنظمات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيانٍ الأحد أن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعي أنقرة لتطوير العلاقات مع أمريكا اللاتينية ومنطقةالبحرالكاريبي وتطوير التعاون متعدد الأطراف مع دول المنطقة.

وأضاف البيان أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الحوار السياسي بين تركيا ودول المنطقة وتعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

ومجموعة دول الأنديز، هي منظمة تتكون من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات التي تتألف منها منظومة التكامل في منطقة الأنديز (آيس).

وتسعى منظمة دول الأنديز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بينها تعزيز تنمية اقتصادية وسياسية متوازنة ومستقلة عبر الوحدة الإقليمية، وتسهيل مشاركة الدول الأعضاء في عملية التكامل الإقليمي بغية تشكيل تدريجي لسوق مشتركة لأمريكا اللاتينية.

كما تسعى للحد من التعرض للبلدان الأعضاء على الصعيدين الخارجي وتحسين وضعها في الاقتصاد الدولي، إضافة إلى تعزيز التضامن وتقليص الفوارق في التنمية بين الأعضاء، والسعي للحصول على التحسين المستمر لمستوى معيشة سكان المنطقة.