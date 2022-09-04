أعلنت الدفاع الروسية الأحد مقتل العشرات من القوات الأوكرانية في أثناء محاولتها التموضع في مناطق باتجاه مقاطعة نيكولاييف المطلة على البحر الأسود.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها إن القوات الأوكرانيةتحاول كسب موطئ قدم في مناطق معينة في اتجاه نيكولاييف-كريفي وروج.

"خسائر فادحة"

وأضافت أن القوات الروسية كبّدت الأوكرانيين "خسائر فادحة تمثلت في تدمير 11 دبابة و17 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى، و5 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة".

وأوضحت أن الجيش الروسي "تمكن من القضاء على أكثر من 150 جندياً، بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية مقاتلة أوكرانية من طراز (سو-25)".

قصف روسي لمدينتي ميكولايف وخاركيف

وفي خاركيف، ثانية أكبر مدن أوكرانيا، أدى القصف الروسي مساء السبت إلى اشتعال النيران في مجمع مطاعم خشبي ضخم. وقال حاكم المنطقة أوليه سينيابوف إن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، حيث تحاول القوات الروسية بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، إن أربعة أشخاص قُتلوا في قصف السبت.

أما في ميكولايف، فقال عمدة المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا، أولكسندر سينكيفيتش، إن القصف الروسي الذي استهدف المدينة خلال الليل ألحق أضراراً بمنشأة صحية، وعدد من المساكن، دون ذكر أعداد المصابين.

وقال فيتالي كيم، رئيس إدارة ولاية ميكولايف السبت إن طفلاً قُتل وأصيب خمسة أشخاص في القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة.

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

في سياق متصل، قال المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا شهدت انقطاع اتصالها بشبكة الكهرباء مجدداً، مشيراً إلى أن خللاً طرأ على آخر خط رئيسي يمتد إلى الشبكة الخارجية وتُنقل الكهرباء الآن عبر كابل احتياطي.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في بيانٍ إن كبار الموظفين الأوكرانيين أبلغوا خبراء الوكالة، الذين وصلوا إلى زابوريجيا يوم الخميس، بأن خط العمليات الرابع والأخير تعطل.

وقال البيان إن خبراء الوكالة علموا أن الخط الاحتياطي الذي يربط المنشأة بمحطة طاقة حرارية قريبة ينقل الكهرباء من المحطة إلى الشبكة الخارجية. وأضاف أن نفس الخط الاحتياطي يمكن أن يوفر طاقة احتياطية للمحطة إذا لزم الأمر.

مساعدات من الاتحاد الأوروبي

وفي سياق المساعدات الغربية لأوكرانيا، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، الأحد، إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش، والاستعداد لحلول فصل الشتاء.

والتقى شميهال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي "ناقش معه الوضع العسكري وتشديد العقوبات وضرورة تزويد أوكرانيا بالأسلحة"، وفق ما كتب رئيس الوزراء في تغريدة.

وشكر شميهال الذي سيلتقي المستشار أولاف شولتس في وقت لاحق الأحد، ألمانيا "لتضامنها مع الأوكرانيين ودعمها".

وأكد شتاينماير لرئيس الوزراء الأوكراني أن ألمانيا "ستواصل الوقوف بطريقة موثوقة إلى جانب أوكرانيا"، وفق ما نقل المتحدث باسم الرئيس الألماني.

وأثار موقف ألمانيا المتردد تجاه موسكو في أعقاب اندلاع الحرب قبل ستة أشهر، وعدم تقديمها الدعم العسكري لكييف في مرحلة أولى، غضباً شديداً لدى حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​