تتجه شركات صناعات دفاعية تركية لعرض منتجاتها في معرض "MSPO 2022" في بولندا، والذي يعد أضخم معرض عسكري في وسط وشرق أوروبا.

ويقام المعرض الدولي من 6 إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بنسخته الـ 30، في مدينة كيلسي جنوب شرقي بولندا، وتشارك فيه 26 شركة تركية.

ويتيح المعرض للشركات المشاركة فرصة تعريف المعنيين منتجاتها، لا سيّما وأنه يستقطب مسؤولين رسميين رفيعين من دول مختلفة من أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن تعرض الشركات التركية أحدث منتجاتها من الوسائط البرية والجوية المسيّرة والمدرعات ومنظومات الأسلحة في المعرض.

كما ستعرض أنظمة بحرية وإلكترونية وذخائر وأجهزة محاكاة ومنتجات الدعم اللوجستي.

ومن بين الشركات التركية المشاركة في المعرض: أسيلسان وبايكار وهافيلسان ونورول ماكينا وروكتسان وغيرها.