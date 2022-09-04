سياسة
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شركات صناعات دفاعية تركية تعرض منتجاتها في أضخم معرض عسكري بوسط وشرق أوروبا
تتجه مجموعة من شركات الصناعات الدفاعية التركية لعرض منتجاتها في معرض "MSPO 2022" في بولندا الذي يعد أضخم معرض عسكري في وسط وشرق أوروبا، إذ سيقام من 6 إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 26 شركة تركية.
شركات صناعات دفاعية تركية تعرض منتجاتها في أضخم معرض عسكري بوسط وشرق أوروبا
شركات صناعات دفاعية تركية تتجه لعرض منتجاتها في أوروبا / AA
4 سبتمبر 2022

تتجه شركات صناعات دفاعية تركية لعرض منتجاتها في معرض "MSPO 2022" في بولندا، والذي يعد أضخم معرض عسكري في وسط وشرق أوروبا.

ويقام المعرض الدولي من 6 إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بنسخته الـ 30، في مدينة كيلسي جنوب شرقي بولندا، وتشارك فيه 26 شركة تركية.

ويتيح المعرض للشركات المشاركة فرصة تعريف المعنيين منتجاتها، لا سيّما وأنه يستقطب مسؤولين رسميين رفيعين من دول مختلفة من أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن تعرض الشركات التركية أحدث منتجاتها من الوسائط البرية والجوية المسيّرة والمدرعات ومنظومات الأسلحة في المعرض.

كما ستعرض أنظمة بحرية وإلكترونية وذخائر وأجهزة محاكاة ومنتجات الدعم اللوجستي.

ومن بين الشركات التركية المشاركة في المعرض: أسيلسان وبايكار وهافيلسان ونورول ماكينا وروكتسان وغيرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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