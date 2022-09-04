أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأحد انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة في الأردن، مؤكدة التزام واشنطن لشركائها في الشرق الأوسط الدفاع المشترك ضد التهديدات المختلفة.

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيانٍ أن التدريبات تستمر لأسبوعين خلال الفترة من 4 إلى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أنها "واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة".

وقال الجنرال ستيفن ديميلانو مدير إدارة التدريب بالقيادة المركزية إن تدريبات "الأسد المتأهب" تمكن القوات العسكرية من تنمية قدراتها والاستجابة السريعة في حالات الأزمات الصعبة.

وذكر البيان أن التدريبات "حدث مهم" للعلاقة العسكرية الأمريكية مع القوات المسلحة الأردنية التي وصفها بأنها "أحد أقوى شركاء القيادة المركزية الأمريكية وأكثرهم موثوقية في المنطقة".

وأشار البيان أن التدريبات تؤكد التزام الولايات المتحدة لشركائها في الشرق الأوسط "الدفاع المشترك ضد التهديدات المختلفة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية".

وأوضح البيان أن التدريبات تشمل التمرن على إطلاق قاذفات بعيدة المدى ومواجهة تهديدات إلكترونية من أعداء وهميين، وطرق الاتصال والتنسيق بين الوكالات وتطوير مهارات مكافحة الإرهاب والتزامن المتكامل بين الدفاع الجوي والصاروخي، والتدرب على القدرات المتقدمة للأمن البحري والحدودي والاستجابة للكوارث والمساعدات الإنسانية.

ويشارك في التدريبات نحو 1700 من أفراد الخدمة الأمريكية، و2200 من القوات المسلحة الأردنية، و591 من أفراد التحالف العسكري المكون من الدول المشاركة، وفق البيان.

وأوضح البيان أن التدريبات كان من المقرر إجراؤها العام الماضي، ولكن جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وفي وقت سابق الأحد أعلن الجيش الأردني انطلاق فعاليات مناورات "الأسد المتأهب 2022" في البلاد مع نظيره الأمريكي بمشاركة 27 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدير الإعلام العسكري الأردني مصطفى الحياري والمتحدث باسم القوات الأمريكية المشاركة العقيد سميث في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليّات الخاصة بالعاصمة عمّان.

وقال الحياري: "انطلق (الأحد) تنفيذ فعاليات تمرين الأسد المتأهب الذي سيستمر 10 أيام بمشاركة 27 دولة منها 8 عربية، و17 صديقة (إضافة إلى الولايات المتحدة، والأردن الدولة المستضيفة) ".

وأضاف: "التمرين سيجري في كل الميادين التابعة للقوات المسلّحة بالمملكة، والمشاركة ستعود بالنفع على جميع الدول المشاركة (لم يذكرها) لرفع الجاهزية وإكسابها خبرات عملية وميدانية".

وأوضح الحياري أن عدد القوات المشاركة في التدريب العسكري "4 آلاف و300 عسكري وألف مدني".

وينفَّذ تمرين "الأسد المتأهب" على أراضي الأردن منذ عام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب، بمشاركة واسعة من مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.

وجرت العادة أن تكون التمارين إما ثنائية بين الجيشين الأردني والأمريكي وإما مشتركة مع دول أخرى كما في النسخ السابقة.