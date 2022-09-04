أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأحد عزمه تعيين اللواء هرتسي هاليفي رئيساً لهيئة أركان الجيش.

وحسب مكتب وزير الدفاع ستناقش اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في الأيام المقبلة تعيين هاليفي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان قبل إحالة الموضوع إلى الحكومة.

وحسب البيان فإن غانتس "توصل إلى أن هاليفي الضابط الأنسب من حيث خبرته العملية الواسعة في مجموعة متنوعة من مسارح العمليات وقدرته القيادية ومواقفه من مختلف القضايا العسكرية".

ووُلد هاليفي في القدس عام 1967 لعائلة متدينة، وجرى تجنيده مظلياً في العام 1985 قبل أن يتقدم في مناصب قيادية مختلفة وصولاً إلى وحدة "ساريت متكال" الأكثر نخبة في الجيش في العام 1993.

وفي عام 2001 عُيّن هاليفي قائداً للوحدة وبقي في منصبه ثلاث سنوات، واستمر ترفيعه في الرتب في الجيش حتى تعيينه رئيساً للمخابرات العسكرية عام 2014، ورئيساً للقيادة الجنوبية في العام 2018.

وحصل هاليفي على شهادات في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة ماجستير في إدارة الموارد من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وهاليفي متزوج وأب لأربعة أولاد، يعيش في مستوطنة كفار ها-أورانيم في الضفة الغربية.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء يائير لبيد بقرار ترشيح هاليفي واصفاً إياه بأنه "جدير وطبيعي"، وقال في بيان: "أنا متأكد من أنه سيقود الجيش الإسرائيلي نحو عديد من الإنجازات المهمة"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.