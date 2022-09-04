سياسة
3 دقيقة قراءة
طالبو لجوء يكشفون تعرضهم لتعامل "غير إنساني" خلال مساعي ترحيلهم من بريطانيا
كشفت شهادات أدلى بها ضباط أمن بريطانيون عن تفاصيل مروعة لتعرض عدد من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة لسوء معاملة من السلطات التي أجبرتهم على ركوب طائرة متجهة إلى رواندا في محاولة لترحيلهم إلى هناك.
طالبو لجوء يكشفون تعرضهم لتعامل "غير إنساني" خلال مساعي ترحيلهم من بريطانيا
إندبندنت: معاملة لا إنسانية لطالبي اللجوء في بريطانيا خلال رحلة إلى رواندا / Reuters
4 سبتمبر 2022

نشرت صحيفة إندبندنت تقريراً خاصاً لكل من ليزي ديردن وآرون والاوالكار وإيليانور روز بعنوان: “شهادات الضباط تكشف عن أهوال إيذاء النفس واليأس في أثناء الرحلة الفاشلة إلى رواندا”.

ويكشف التقرير عن “أهوال المعاملة اللا إنسانية” التي تعرض لها طالبو اللجوء في بريطانيا والذين أُجبروا على ركوب رحلة ترحيل فاشلة إلى رواندا، بعد ظهور شهادات جديدة من ضباط الأمن.

وأظهرت الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية، واطلعت عليها إندبندنت، أن المعتقلين آذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد أن كانوا يتوسلون كي لا يرحلوا من المملكة المتحدة.

وقطع رجل معصميه بقطع من علبة مشروبات معدنية، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة، يوم 14 يونيو/حزيران.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع هيومان رايتس ووتش في بريطانيا إن كثيراً من الذين استهدفتهم السياسة “عانوا من رعب لا يمكن تخيله”.

وأضافت: “من غير المفهوم طرد حكومتنا إياهم إلى بلد معروف بقمعه” والتقارير عن محاولات إيذاء النفس والقلق الشديد، لا تخدم سوى التأكيد على أن الحكومة سعيدة لكي تتسبب مرة أخرى في الصدمات النفسية والتسبب في الأذى مرة أخرى وهذا ليس أقل من كونه انحرافاً أخلاقياً وقانونياً”.

وتُظهر الأوراق التي ملأها موظفو الحجز بعد “حوادث استخدام القوة”، كيف بدأ المحتجزون في “البكاء والصراخ والاتصال بجنون بالمحامين وبأحبائهم بعد إبلاغهم بأنهم سيرسَلون إلى رواندا” حسب الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أنه عندما ذهب ضباط الحجز لأخذ طالب لجوء من غرفته في مركز كولنبروك لإخراج المهاجرين، بالقرب من مطار هيثرو، وجدوه يؤذي نفسه على سريره. وذكر تقرير أنه كان ينزف بعد “أن تسبب بجروح في ذراعه اليمنى باستخدام أجزاء من علبة مشروبات معدنية”، ولم يتوقف عن جرح نفسه حتى أمسك الضباط بذراعيه.

وعالجت ممرضةٌ الرجلَ قبل تسليمه إلى المرافقين المكلفين بنقله إلى الطائرة التي كانت تنتظر في قاعدة بوسكومب داون العسكرية في ويلتشير، حسب إندبندنت.

وقال طالب لجوء ثانٍ للموظفين إنه “سيقتل نفسه” إذا أُجبر على الصعود على متن الطائرة. وجرى تثبيت هذا المحتجز عبر حزام تقييد الخصر وربط جسده بمقعد الطائرة.

وكُشف عن الروايات المروعة، قبل أيام من النظر في أول طعنَيْن قانونيَيْن ضد سياسة الترحيل إلى رواندا في المحكمة العليا البريطانية.

ولم تُجر أي رحلات جوية أخرى منذ ذلك الحين، وأُفرج عن جميع طالبي اللجوء المُدرجين في ميثاق يونيو من مركز احتجاز المهاجرين، بعد تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية بسبب سجنهم بشكل غير قانوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us