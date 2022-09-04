أوقفت السلطات التركية إرهابياً من تنظيم " PKK" في مدينة إسطنبول، كان تدرب في اليونان على تنفيذ العمليات التخريبية.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيانٍ الأحد إن فرق الأمن، في مدينتَي إسطنبول وديار بكر، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي حسام الدين طانري كولو، صاحب الاسم الحركي "دليل" بإسطنبول.

وأضافت أن الإرهابي خضع لتدريب على العمليات التخريبية في معسكر "لافيرون" باليونان، ودخل الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، بهدف التحضير لعمليات إرهابية في المدن الكبرى بناء على أوامر التنظيم الإرهابي.

كما نشر وزير الداخلية سليمان صويلو عبر تويتر نبأ القبض على الإرهابي "دليل" بفضل تعاون مديريتَي الأمن في إسطنبول وديار بكر.