سياسة
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تركيا.. توقيف عنصر من "PKK" الإرهابي تدرب باليونان على تنفيذ عمليات تخريبية
أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على الإرهابي حسام الدين طانري كولو، الذي كان تدرب في اليونان على تنفيذ العمليات التخريبية.
تركيا.. توقيف عنصر من "PKK" الإرهابي تدرب باليونان على تنفيذ عمليات تخريبية
الإرهابي حسام الدين طانري كولو تدرب في اليونان على تنفيذ العمليات التخريبية
4 سبتمبر 2022

أوقفت السلطات التركية إرهابياً من تنظيم " PKK" في مدينة إسطنبول، كان تدرب في اليونان على تنفيذ العمليات التخريبية.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيانٍ الأحد إن فرق الأمن، في مدينتَي إسطنبول وديار بكر، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي حسام الدين طانري كولو، صاحب الاسم الحركي "دليل" بإسطنبول.

وأضافت أن الإرهابي خضع لتدريب على العمليات التخريبية في معسكر "لافيرون" باليونان، ودخل الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، بهدف التحضير لعمليات إرهابية في المدن الكبرى بناء على أوامر التنظيم الإرهابي.

كما نشر وزير الداخلية سليمان صويلو عبر تويتر نبأ القبض على الإرهابي "دليل" بفضل تعاون مديريتَي الأمن في إسطنبول وديار بكر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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