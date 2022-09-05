قُتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون الأحد في هجمات طعن بمنطقتين نائيتين في كندا حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في ثلاث مقاطعات بحثاً عن شخصين مشتبه بهما.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي الأحد بأنه "مروع ومفجع".

وكتب على تويتر: "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة"، مضيفاً: "أفكر في من فقدوا أحباء لهم وبالذين أصيبوا".

وقالت روندا بلاكمور مساعدة مفوض شرطة الخيّالة الملكية الكندية في مؤتمر صحفي: "رصدنا وجود عشرة قتلى في 13 موقعاً بمنطقتَي جيمس سميث كري نيشن وولدون في ساسكاتشوان".

وأضافت أن "عدداً من الضحايا الآخرين جرحوا بينهم 15 نقلوا حتى الآن إلى مستشفيات مختلفة"، موضحة أن الشرطة تبحث عن "مشتبه بهما" وتجري التحقيق في "مسارح الجريمة".

وكانت الشرطة أصدرت تنبيهاً لسكان كل مقاطعة ساسكاتشوان بشأن وجود شخص خطير.

وفي بادئ الأمر جرى الإبلاغ عن المشتبه بهما في ريجينا عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الجنوب.

ثم امتد التحذير وعمليات البحث لتشمل أيضاً مقاطعتَي مانيتوبا وألبرتا المجاورتين الشاسعتين.

وجرى التعرف على المشتبه بهما، وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون ويبلغان من العمر 30 و31 عاماً. ويشتبه في أنهما لاذا بالفرار في سيارة "نيسان" سوداء. وقد انتشرت قوات الشرطة "بأقصى طاقتها" للقبض عليهما.

وأعلنت منطقة جيمس سميث كري نيشين التي تضم 2500 نسمة حال الطوارئ المحلية. كما طلب من سكان ساسكاتشوان البقاء في منازلهم ضماناً لسلامتهم.