قُتِل شاب فلسطيني وأُصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قواته بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عاماً) برصاص الاحتلال" في بلدة قباطية.

وأضافت أن الشاب "أُدخل المستشفى مصاباً برصاصة في الرأس ورصاصة في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق".

من جهته قال جاني أبو جوخة مدير مستشفى ابن سينا في جنين لوكالة الأناضول إن إصابة في القدم لشاب يبلغ من العمر 22 عاماً، وصلت إلى المستشفى، واصفاً إياها بالمتوسطة.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية فإن اشتباكات مسلحة ومواجهات جرت خلال اقتحام قوات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة، بينها محافظة جنين.

وقال تليفزيون فلسطين (حكومي) إن اشتباكات جرت "بين مقاومين (فلسطينيين) وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية".

وذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضاً عدة مناطق بمحافظات جنين وطوباس ونابلس (شمال) ورام الله (وسط)، وتخللت الاقتحامات مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.