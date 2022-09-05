سياسة
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طهران: نسعى لإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية من أجل اتفاق نووي مستدام
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين إن إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الضمانات التي تسعى إليها إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مستدام.
طهران: نسعى لإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية من أجل اتفاق نووي مستدام
طهران تصر على إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها بثلاثة مواقع غير معلنة / AA
5 سبتمبر 2022

قال مسؤول إيراني كبير الاثنين إن إيران تسعى لإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن الضمانات التي تطالب بها لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام".

وأرسلت إيران الأسبوع الماضي ردها الأخير على نص صاغه الاتحاد الأوروبي لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي الذي قيّدت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبدت إعادة إحياء الاتفاق النووي وشيكة على ما يبدو في مارس/آذار، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انهارت بسبب عدة قضايا، من بينها إصرار طهران على إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها بثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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