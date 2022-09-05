سياسة
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دعا إليه رئيس الوزراء.. انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني في العراق
أعلنت الحكومة العراقية الاثنين انطلاق أعمال الجلسة الثانية من "الحوار الوطني" بين القوى السياسية التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أيام من عنف شهدتها العاصمة بغداد راح ضحيتها عشرات بين قتيل وجريح.
دعا إليه رئيس الوزراء.. انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني في العراق
انطلاق الجولة الثانية من "الحوار الوطني" في العراق / AA
5 سبتمبر 2022

أعلنت الحكومة العراقية الاثنين انطلاق أعمال الجلسة الثانية من "الحوار الوطني" بين القوى السياسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان إن "أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها الكاظمي انطلقت اليوم"، دون مزيد من التوضيحات.

والسبت دعا رئيس الكاظمي رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" اليوم الاثنين.

وفي 17 أغسطس/آب الماضي عُقد أول "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري.

ومع بدء الاجتماعات أعلن التيار الصدري "عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي" الذي دعا إليه الكاظمي.

وجاء قر ار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية" بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.

من جهته دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الأحد لتحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة خلال جلسات الحوار الوطني.

كما دعا إلى "انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً لا يزال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية لا سيما الشيعية منها دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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