سياسة
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الكرملين: وقف إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" سببه العقوبات الغربية
حمّل الكرملين الدول الغربية مسؤولية وقف ضخ الغاز الروسي. وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز وسط خشية من أزمة على صعيد الطاقة هذا الشتاء.
الكرملين: وقف إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" سببه العقوبات الغربية
روسيا تحمّل الغرب مسؤولية وقف إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم" / AFP
5 سبتمبر 2022

أكد الكرملين الاثنين أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط "نورد ستريم" الاستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "مشكلات ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ولا سبب آخر لتلك المشكلات"، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز وسط خشية من أزمة على صعيد الطاقة هذا الشتاء.

وأضاف بيسكوف: "تلك العقوبات.. هي التي أدت إلى الوضع الذي نشهده الآن".

وأكد أيضاً رفضه القاطع "محاولات (الغربيين) المستمرة لتحميل (موسكو ) المسؤولية".

وقال بيسكوف إن "الغرب وتحديداً الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة هو المسؤول عن بلوغ الوضع تلك المرحلة".

وبرر مجدداً وقف شحنات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نورد ستريم، والذي أُعلن الجمعة الفائت، بـ"الصيانة الجدية" التي يتطلبها آخر توربين كان قيد الخدمة حتى الآن. وقال في هذا الصدد إن التوربين "يعمل بشكل سيئ وتحصل فيه أعطال. وهذا يؤدي إلى وقف الضخ".

من جانبها أعلنت مجموعة غازبروم الروسية الجمعة أنها اكتشفت "تسرباً للزيت" في التوربين خلال عملية صيانة في محطة ضغط تقع بروسيا.

وتؤكد موسكو خصوصاً أن العقوبات الغربية التي فُرضت عليها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا تحول دون استعادة توربين صنعته شركة سيمنز وأرسل إلى كندا لإصلاحه.

في المقابل تؤكد ألمانيا أن روسيا هي التي تعطل إعادة التوربين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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