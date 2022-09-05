انطلقت في أذربيجان الاثنين مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الجوية التركية والأذربيجانية.

وأُقيمت مراسم انطلاق المناورات التي حملت اسم "النسر التركي الأذربيجاني 2022" في مدينة كنجه، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وشارك في المراسم والي كنجه، نيازي بايراموف إلى جانب ضباط أتراك وأذربيجانيين، وعُزف النشيدان الوطنيان للبلديْن، وجرى الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وخلال المراسم جرى تقديم إحاطة حول الغرض من المناورات وبرنامجها.

ومن المقرر أن يتخلل المناورات تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والتنسيق القتالي والتخطيط للأنشطة المشتركة للقوات الجوية للبلدَيْن وغيرها من المهام.