سياسة
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خلفاً لجونسون.. ليز تراس رئيسة للحكومة البريطانية وزعيمة لحزب المحافظين
فازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون، وذلك بعد إعلان حزب المحافظين اليوم الاثنين نتائج انتخاباته الداخلية.
خلفاً لجونسون.. ليز تراس رئيسة للحكومة البريطانية وزعيمة لحزب المحافظين
حزب المحافظين البريطاني يعلن فوز ليز تراس بزعامته خلفا لبوريس جونسون / Reuters
5 سبتمبر 2022

أعلن حزب المحافظين في المملكة المتحدة الاثنين اختيار ليز تراس رئيسةً لوزراء البلاد وزعيمةً جديدة للحزب.

واختيرت تراس خلفاً لبوريس جونسون، الذي ترك منصبه عقب خسارته ثقة الحزب الحاكم جراء سلسلة من الفضائح.

واستمرت عملية اختيار زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا نحو شهرين.

وتنافس على المنصب كل من وزيرة الخارجية السابقة ليز تراس (47 عاماً) ووزير المالية السابق ريشي سوناك (42 عاماً).

وعقب إعلان فوزها، شددت تراس، في كلمة، على انتمائها لسياسة وأفكار حزب المحافظين، وقالت "سأقود الحزب محافِظةً".

وتعهدت تراس بوضع خطة "جريئة" من شأنها معالجة أزمة الطاقة وخفض الضرائب وتعزيز الاقتصاد.

وقالت إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

وأصبحت ليز تراس ثالثة رئيسة وزراء للمملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

ومن المتوقع أن تتسلم تراس مهمة تشكيل حكومة جديدة من الملكة إليزابيث الثانية، غداً الثلاثاء.

يشار إلى أن بوريس جونسون اضطر إلى إعلان استقالته في يوليو/تموز الماضي عقب استقالة عشرات الوزراء في حكومته في ظل غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.

واستقال نحو 57 من أعضاء حكومة جونسون السابقة، خلال 24 ساعة فقط، بعد أشهر من فضيحة انتهاكه لقواعد مكافحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة والتي عُرفت باسم "بارتي غيت" واستضافته حفلاً في مقر الحكومة بلندن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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