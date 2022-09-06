سياسة
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الرئاسة التركية تنشر كتاباً حول دور أنقرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي
نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، كتاب "الدور المركزي لتركيا في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميَّيْن" ويتناول الكتاب الدور التركي الريادي في إرساء الاستقرار الدولي بفضل السياسة المبادِرة التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الرئاسة التركية تنشر كتاباً حول دور أنقرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي
الرئاسة التركية تنشر كتاباً حول دور أنقرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي
6 سبتمبر 2022

نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية كتاب "الدور المركزي لتركيا في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميَّيْن".

ويتناول الدور التركي الريادي في إنهاء النزاعات وإرساء السلم والاستقرار الدوليَّيْن.

وذكرت دائرة الاتصال في بيانٍ الاثنين أن الكتاب يشرح دور تركيا المركزي ومتعدد الاتجاهات والمحافِظ على الاستقرار في إرساء السلام وإنهاء النزاعات.

كما يتضمن الكتاب مبادرات تركيا لإرساء السلم والاستقرار الدوليَّيْن، بفضل السياسة المبادِرة والإنسانية التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

الكتاب المؤلَّف من 5 فصول والمنشور باللغتَيْن التركية والروسية، يتناول في الفصل الأول الدور التركي لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفي الفصل الثاني اتفاق الشحن الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية.

ويبحث الكتاب في الفصل الثالث جهود تركيا في إرساء السلام في سوريا ومنع التنظيمات الإرهابية استغلال فراغ السلطة فيها لتهديد دول المنطقة.

ويتطرق الفصل الرابع من الكتاب، إلى الدور التركي المركزي في الحد من التوترات الثنائية ومتعددة الأطراف في العلاقات الدولية، ونجاح تركيا في حماية حقوقها على أساس القانون الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط، دون إفساد جو الاستقرار مع دول الجوار.

ويتناول الفصل الخامس والأخير من الكتاب، إسهامات تركيا المتعددة في دعم مسارات التعاون، ومحاولات تطبيع العلاقات الأذربيجانية-الأرمينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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