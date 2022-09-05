سياسة
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جاوش أوغلو يؤكد استمرار الدعم التركي لوحدة أراضي أوكرانيا
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو استمرار بلاده في دعم وحدة الأراضي الأوكرانية والدفاع عن حقوق أتراك تتار القرم، وذلك عقب استقباله نائبة وزير الخارجية الأوكراني وزعيم تتار القرم، في العاصمة التركية أنقرة.
جاوش أوغلو يؤكد استمرار الدعم التركي لوحدة أراضي أوكرانيا
جاوش أوغلو يؤكد استمرار الدعم التركي لوحدة أراضي أوكرانيا / وزارة الخارجية التركية
5 سبتمبر 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو استمرار بلاده في دعم وحدة الأراضي الأوكرانية والدفاع عن حقوق أتراك تتار القرم.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر عقب لقائه نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمينة كيبار وزعيم تتار القرم، النائب في البرلمان الأوكراني مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو في أنقرة.

من جانبها أعربت كيبار عن سعادتها لزيارة تركيا وحسن استضافة الوزير التركي لها وللوفد الأوكراني المرافق.

وأضافت كيبار في تغريدة على تويتر: "نثمّن مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في القمة الثانية لمنصة القرم ودعم تركيا الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أكد الرئيسالتركي رجب طيب أردوغان أن حماية سيادة أوكرانيا ووحدتها السياسية والجغرافية، ليست مهمة للإقليم فحسب بل من أجل الأمن العالمي.

وقال الرئيس التركي: "تسليم شبه جزيرة القرم التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أوكرانيا إلى إدارة كييف، هو في الأساس من متطلبات القانون الدولي".

وضمت روسيا، القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في شبه الجزيرة مارس/آذار 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وسجنت روسيا عديداً من تتار القرم الأتراك، ممن رأت فيهم خطراً محتملاً عليها بعد ضم شبه الجزيرة بشكل غير قانوني إليها.

كما حظرت دخول قيادات التتار شبه الجزيرة زاعمة انتماءهم إلى "منظمات متطرفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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