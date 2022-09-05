قرر تحالف "أوبك" خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في أول خفض مبرمج منذ نحو عام.

وقال التحالف في بيان أصدرته منظمة "أوبك" الاثنين إن خفض الإنتاج الذي سيكون في أكتوبر المقبل سيعيد الكميات إلى مستويات أغسطس/آب الماضي.

يأتي ذلك فيما تشهد أسعار النفط الخام تذبذبات حادة، في وقت ارتفعت حدة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وأشار الاجتماع الوزاري للأعضاء إلى التأثير السلبي للتقلبات وانخفاض السيولة على سوق النفط الحالية، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وعملها بكفاءة.

وزاد: "لاحظ الاجتماع أن التقلبات العالية وزيادة عدم اليقين، تتطلب التقييم المستمر لظروف السوق والاستعداد لإجراء تعديلات فورية على الإنتاج بأشكال مختلفة، إذا لزم الأمر".

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها في 5 أكتوبر 2022.

وقد يكون قرار خفض الإنتاج صادماً للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي طالب قبل أكثر من شهر بضرورة زيادة معروض الخام عالمياً لخفض الأسعار، وهو خفض إن جرى فإنه يسبق الانتخابات النصفية الأمريكية، وما له من تأثير على الناخبين.

وبدأ تحالف "أوبك" تنفيذ اتفاقيته الحالية في مايو/أيار 2020 عندما انهارت أسعار النفط إلى متوسط 15 دولاراً بالنسبة إلى برميل برنت، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وتراجع الطلب العالمي على الخام.