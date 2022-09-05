قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أنقرة تنتظر من باريس اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان سلامة المساجد والجمعيات التركية والإسلامية في فرنسا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو أن تعاظم ظاهرة العنصرية والعداء للإسلام في القارة الأوروبية يدعو إلى القلق.

وأضاف أن تركيا وفرنسا دولتان تربطهما علاقات تاريخية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتاً إلى أنه اتفق مع نظيرته الفرنسية على مواصلة التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتابع قائلاً: "من الواضح أننا لا نتفق مع فرنسا في كل قضية، لكن هذا لا يمنع الحوار والعمل معاً، فقد قلصنا اختلافات وجهات النظر من خلال الحوار".

وأعرب عن امتنانه من التقارب والحوار المكثف الذي حصل في الفترة الأخيرة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد جاوش أوغلو على ضرورة تعزيز الحوار والمحادثات بين أنقرة وباريس حول عديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.