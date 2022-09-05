سياسة
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وزيرة خارجية فرنسا تشيد بدور تركيا في إنجاح اتفاقية الحبوب
أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بالدور الريادي الذي لعبته تركيا في التوصل إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاوش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة.
وزيرة خارجية فرنسا تشيد بدور تركيا في إنجاح اتفاقية الحبوب
وزيرة خارجية فرنسا تشيد بدور تركيا في إنجاح اتفاقية الحبوب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي بأنقرة / AA
5 سبتمبر 2022

ثمّنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الاثنين الدور الريادي الذي لعبته تركيا في التوصل إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها التركي مولود جاوش أوغلو، عقب لقائهما في أنقرة.

وقالت كولونا: "هنأت جاوش أوغلو وأثنيت على تركيا لأنها حققت نجاحاً مهماً للغاية في يوليو/تموز في قضية شحن الحبوب".

ولفتت إلى تصدير 2 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل الاتفاقية المُبرمة في إسطنبول.

وأشارت إلى أنها تواصل الحوار مع جاوش أوغلو منذ توليها منصبها، في عديد من الملفات بما فيها الأزمة الأوكرانية.

وأكدت ضرورة تعميق الحوار استكمالاً للمحادثات التي جرت بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وإيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي في يوليو.

وأفادت بأن البلدَيْن يتبنيان وجهات نظر مختلفة أحياناً ولكن ليس دائماً، مؤكدة ضرورة التحدث حول القضايا الخلافية وزيادة عدد الملفات المتفق عليها.

وبخصوص الحرب في أوكرانيا أعربت كولونا عن أملها في أن تدرك روسيا أنها أدخلت نفسها في مأزق، وتسببت بصعوبات للعديد من دول العالم.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم وبروز صعوبات مختلفة بسبب الحرب.

ودعت إلى توحيد الجهود في العالم من أجل تمكين حوار بين روسيا وأوكرانيا يفضي إلى سلام وانسحاب القوات الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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