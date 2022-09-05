جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن اليونان ليست نداً لبلاده "لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا عسكرياً".

جاء ذلك في خطاب للشعب الاثنين عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال: "فيما يتعلق باليونان التي زادت وقاحتها وتحرشاتها تجاه بلادنا مؤخراً، أود التذكير مجدداً بأنها ليست نداً لنا لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا عسكرياً، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها".

من ناحية أخرى لفت الرئيس أردوغان إلى أنه سيبدأ الثلاثاء جولة في منطقة البلقان تشمل البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا.

وأكد أن تركيا تواصل القيام بما يترتب عليها بصفتها راعية للسلام والاستقرار في هذه المنطقة التي تشهد تصاعداً في التوترات مؤخراً.

كما أشار إلى أنه سيشارك الأسبوع المقبل في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وفي الأسبوع التالي سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.​​​​​​​