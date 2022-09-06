سياسة
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استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في اقتحام لمخيم جنين
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 7 آخرين عقب اقتحام قوات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. ​​​​​ووفق شهود دمر الجيش شقة سكنية لعائلة رعد حازم منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب أبريل/نيسان الماضي.
استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في اقتحام لمخيم جنين
دمر الجيش الإسرائيلي بواسطة المتفجرات شقة سكنية لعائلة رعد حازم / Reuters
6 سبتمبر 2022

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 7 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام قواته لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية في عملية دمّر خلالها منزلاً.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، نقلاً عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن "الشاب محمد موسى سباعنة (29 عاماً) استُشهد، وأُصيب سبعة آخرون أحدهم بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة جنين".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة جنين من عدة مداخل وحاصرت عمارة سكنية.

وأوضح الشهود أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه القوات الإسرائيلية.

كما رشق عشرات الفلسطينيين قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فيما استخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني لتفريقهم.

​​​​​وبيّن الشهود أن الجيش الإسرائيلي دمّر بواسطة المتفجرات شقة سكنية لعائلة رعد حازم، في الحي الشرقي من جنين.

وفي 7 أبريل/نيسان الماضي نفّذ "حازم"، عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، قبل أن تتمكن الشرطة الإسرائيلية من قتله.

وتهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضدها تُسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية كونه من أساليب "العقاب الجماعي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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