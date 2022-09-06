يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء جولة زيارات لثلاثة دول بمنطقة البلقان، بالتوجّه إلى البوسنة والهرسك.

ومن المخطط أن تستمر زيارة أردوغان ثلاثة أيام تبدأ بالبوسنة والهرسك وتشمل صربيا وكرواتيا.

وعلى غرار الزيارات السابقة، يُتوقع أن يلتقي أردوغان أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي بالبوسنة، من أجل إيصال رسالة فحواها أن تركيا ستواصل مساعيها لإرساء السلام والأمن بمنطقة البلقان.

وستتطرق الاجتماعات إلى جهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بخاصة مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المشتركة، كما سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية المختلفة.

وسيرافق أردوغان خلال زيارته للدول الثلاث، وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك، من أجل مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة الاستثمارات المشتركة وحجم التجارة.

وسيحضر أردوغان مراسم افتتاح المركز الثقافي الإسلامي بمدينة سيساك الكرواتية.