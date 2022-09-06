أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اعتماد مدارس القطاع الخاص بالمملكة نظاماً إلكترونياً حديثاً يتحكم في مصروف الطلاب، في خطوة لـ"مواكبة متطلبات رؤية 2030".

والنظام الجديد، الذي أطلقته شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، عبارة عن تطبيق ومنصة تُربط عن طريق سوار إلكتروني يقتنيه الطلاب.

ووفق واس، يهدف التطبيق إلى "تسهيل عملية الشراء والدفع للمقصف أو بقية مبيعات المدرسة، والتواصل مع أولياء الأمور، إضافةً إلى ضبط الحضور والانصراف للطلاب".

ويحتوي نظام "مصروف" على 4 تطبيقات، تشمل: تطبيق "ولي الأمر"، ومن خلاله يُشحن رصيد الطالب بعد الاقتران بجهاز ولي الأمر، عبر الفيزا أو Apple Pay، وبه يستطيع وضع حد يومي أو أسبوعي أو شهري لمصروف الطالب.

ويحوي النظام تطبيق "المقصف"، الذي يتيح للطالب الشراء عبر السوار، وذلك بمسحها على جوال موظف المقصف. فيما يسهم تطبيق "حضور" في تحديد مكان الطالب عن طريق مسح السوار عند الدخول والخروج على جهاز استشعار عند بوابة المدرسة.

وفي تطبيق "الحافلة"، يؤكد المشرف ركوب كل طالب للحافلة، ويُرسَل إشعاراً فورياً إلى ولي الأمر بركوب الطفل للحافلة، وإشعاره باقتراب الحافلة من المنزل.