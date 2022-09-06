سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: أعتقد أن أوروبا ينتظرها شتاء قاسٍ بسبب أزمة الغاز
قال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن أوروبا ينتظرها شتاء قاسٍ وستواجه مشاكل حقيقية بسبب أزمة الغاز. كذلك أعرب أردوغان عن حساسية بلاده من تحرش اليونان بالمقاتلات التركية في بحر إيجه.
أردوغان: أعتقد أن أوروبا ينتظرها شتاء قاسٍ بسبب أزمة الغاز
أردوغان أوضح أن العقوبات الأوروبية دفعت الرئيس الروسي إلى استخدام كل الأسلحة المتاحة لديه ضدها / AA
6 سبتمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقاده أن أوروبا ينتظرها شتاء قاسٍ بسبب أزمة الغاز، مبيّناً أن بلاده لا تعاني مشكلة بهذا الخصوص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة الثلاثاء قبيل توجهه إلى البوسنة والهرسك أولى محطات جولته في البلقان التي تشمل أيضاً صربيا وكرواتيا.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "أعتقد أن أوروبا ستواجه هذا الشتاء مشكلات خطيرة وحقيقية (بشأن إمدادات الغاز) خلافاً لبلدنا الذي لا يعاني مثل هذه المشاكل".

وأوضح أن "أوروبا تحصد ما زرعته، والعقوبات الأوروبية دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعامل بالمثل واستخدام الأسلحة المتاحة لديه كافة ضد أوروبا".

ورداً على سؤال حول تحرش اليونان بالمقاتلات التركية في بحر إيجة، قال: "ما زلنا نشعر بالحساسية من هذا الموضوع".

وأكد أردوغان أن وزارة الدفاع التركية تتواصل مع قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لبحث المضايقات اليونانية للمقاتلات التركية.

وأردف قائلاً: " أعتقد أن اليونان ستفكر ملياً قبل أن تقرر ماهية علاقاتها مع تركيا، وأقول مجدداً يمكن أن نأتي بغتةً ذات ليلة".

وعن لقاءاته في البلقان، أكد أن الجولة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين تركيا والبلدان التي سيزورها، مبيّناً أنه سيبحث مع زعمائها سبل تعميق العلاقات.

وأفاد بأنه سيبحث مع قادة الدول الثلاث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسيشارك في منتديات الأعمال المشتركة بين تركيا والدول الثلاث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us