أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقاده أن أوروبا ينتظرها شتاء قاسٍ بسبب أزمة الغاز، مبيّناً أن بلاده لا تعاني مشكلة بهذا الخصوص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة الثلاثاء قبيل توجهه إلى البوسنة والهرسك أولى محطات جولته في البلقان التي تشمل أيضاً صربيا وكرواتيا.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "أعتقد أن أوروبا ستواجه هذا الشتاء مشكلات خطيرة وحقيقية (بشأن إمدادات الغاز) خلافاً لبلدنا الذي لا يعاني مثل هذه المشاكل".

وأوضح أن "أوروبا تحصد ما زرعته، والعقوبات الأوروبية دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعامل بالمثل واستخدام الأسلحة المتاحة لديه كافة ضد أوروبا".

ورداً على سؤال حول تحرش اليونان بالمقاتلات التركية في بحر إيجة، قال: "ما زلنا نشعر بالحساسية من هذا الموضوع".

وأكد أردوغان أن وزارة الدفاع التركية تتواصل مع قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لبحث المضايقات اليونانية للمقاتلات التركية.

وأردف قائلاً: " أعتقد أن اليونان ستفكر ملياً قبل أن تقرر ماهية علاقاتها مع تركيا، وأقول مجدداً يمكن أن نأتي بغتةً ذات ليلة".

وعن لقاءاته في البلقان، أكد أن الجولة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين تركيا والبلدان التي سيزورها، مبيّناً أنه سيبحث مع زعمائها سبل تعميق العلاقات.

وأفاد بأنه سيبحث مع قادة الدول الثلاث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسيشارك في منتديات الأعمال المشتركة بين تركيا والدول الثلاث.