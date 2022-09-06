قضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء بسجن عامل النظافة في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بجريمة "محاولة إيصال معلومات إلى العدو".

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول: "أدانت المحكمة المركزية في اللد (وسط البلاد) أورين غورين غوروشوفسكي (38 عاماً)، حسب اعترافه، بجريمة محاولة إيصال معلومات إلى العدو، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات".

وأضافت: "كجزء من اتفاق الاعتراف، الذي وُقّع بين الطرفين، قُدّمَت لائحة اتهام معدَّلة ضدّ غورين غوروشوفسكي، وتبيّن لائحة الاتهام أن المدّعَى عليه، الذي كان يعمل في التدبير المنزلي بمنزل وزير الدفاع بنيامين (بيني) غانتس، عرض على مجموعة من المتسللين (قراصنة الإنترنت) ذوي علاقة مع إيران، شراء معلومات عن وزير الدفاع، منه".

وتابعت: "بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، جرى التوصل إلى اتفاق، اعترف فيه غورين غوروشوفسكي بالجرائم المزعومة، وأُدينَ، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات".