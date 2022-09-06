سياسة
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ليز تراس تتسلّم رسمياً رئاسة وزراء بريطانيا خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث
أصبحت ليز تراس رسمياً رئيسة الحكومة البريطانية خلال اجتماعها مع الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال باسكتلندا.
ليز تراس تتسلّم رسمياً رئاسة وزراء بريطانيا خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث
قصر باكنغهام يعلن أن الملكة إليزابيث عيّنت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا / Reuters
6 سبتمبر 2022

أعلن قصر بكنغهام في بيان الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث عيّنت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا.

وذكر البيان أن الملكة "استقبلت اليوم عضو البرلمان إليزابيث تراس وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة. وقبلت السيدة تراس عرض صاحبة الجلالة".

ونشر مسؤولون ملكيون صوراً تُظهِر الملكة مع تراس وهما تتصافحان خلال جلسة تُضفِي الطابع الرسمي على تعيين تراس، بعدما قدّم بوريس جونسون في وقت سابق من اليوم استقالته.

يُشار إلى أن جونسون اضطُرّ إلى استقالته في يوليو/تموز الماضي، عقب استقالة عشرات الوزراء في حكومته في ظلّ غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.

ومن المتوقع أن تُجرَى انتخابات عامة في المملكة المتحدة عام 2024.

وأصبحت ليز تراس ثالث رئيسة وزراء للمملكة المتحدة بعد مارغريت ثاتشر وتيريزا ماي، وجميعهن من حزب المحافظين (يمين وسط).

واستقال نحو 57 من أعضاء حكومة جونسون خلال 24 ساعة فقط، بعد أشهر من فضيحة انتهاكه قواعد مكافحة فيروس كورونا التي عُرفت باسم "بارتي غيت"، واستضافته حفلاً في مقر الحكومة بلندن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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