سياسة
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أردوغان: TRT Balkan ملأت فراغاً مهماً في المنطقة
أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بأنقرة قبيل مغادرته في جولة إلى البلقان، على منصة "TRT بلقان" TRT Balkan، التي دشنت مؤخراً.
أردوغان: TRT Balkan ملأت فراغاً مهماً في المنطقة
أردوغان يقول إن منصة TRT بلقان ملأت فراغاً مهماً في المنطقة / AA
6 سبتمبر 2022

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بأنقرة قبيل مغادرته في جولة إلى البلقان، على منصة "TRT بلقان" TRT Balkan، التي دشنت مؤخراً.

وقال أردوغان إن "النشرات التي قدمتها منصة TRT Balkan الخبرية التي بدأت عملها في يونيو (حزيران) الماضي، باللغة المحلية ملأت فراغاً مهماً".

وأردف: "بالإضافة إلى مؤسسات الدولة ومنظماتنا غير الحكومية يسعدنا أن يحقق عالم الأعمال لدينا إنجازاً يجعلنا فخورين به".

وأوضح أردوغان أن الدور المتوازن والعادل الذي تؤديه بلاده “يحظى بتقدير جميع شعوب هذه المنطقة” مؤكداً عزمه الحفاظ على هذا الدور.

ومن خلال مكاتبها الواقعة في سكوبي وسراييفو، تعمل TRT Balkan على تقديم أخبار موضوعية وموثوقة لجمهورها من جميع أنحاء البلقان.

وتملك شبكة TRT التي تتخذ من أنقرة مقراً لها خمس قنوات عالمية مختلفة: TRT World وTRT Arabi وTRT Russian وTRT Deutsch وTRT Francais. وتأسست الشبكة الإعلامية التركية في عام 1964، وبدأت طريقها لأن تصبح شبكة دولية منذ عام 2016، عندما أطلقت خدمتها باللغة الإنجليزية TRT World، وقبلها عام 2010، عند إطلاق TRT Arabi.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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