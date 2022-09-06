سياسة
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أردوغان من سراييفو: ندعم وحدة أراضي البوسنة والهرسك والديمقراطية في البلقان
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، باجتماع على مستوى الوفود في العاصمة البوسنية سراييفو، عقب لقائه مع أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك.
أردوغان من سراييفو: ندعم وحدة أراضي البوسنة والهرسك والديمقراطية في البلقان
اجتماع لوفدي تركيا والبوسنة بسراييفو وأردوغان يقول إن بلاده تدعم الديمقراطية في البلقان / AA
6 سبتمبر 2022

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، باجتماع على مستوى الوفود في العاصمة البوسنية سراييفو، عقب لقائه مع أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك.

وعقد أردوغان اجتماعاً على مستوى الوفود عقب لقائه برئيس المجلس الرئاسي بالبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، وعضوي المجلس.

وحضر الاجتماع، كل من وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والزراعة وحيد كيريشجي، والتجارة محمد موش، والنقل عادل قرة إسماعيل أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس التركي إن بلاده تعمل على تمكين مواطنيها والمواطنين في البوسنة والهرسك من التنقل بين البلدين بدون جوازات سفر، وأضاف: "اتخذنا قراراً بخصوص السفر بين البوسنة وتركيا ببطاقات الهوية الشخصية".

وتابع: "تحدثنا بشأن العلاقات التركية البوسنية وطرق تطويرها".

وأكد أردوغان أن "تركيا تدعم وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها"، وقال إن أنقرة تعمل على دعم الديمقراطية والاستقرار في منطقة البلقان.

وفيما يخص تغيير قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، قال أردوغان: "يجب أن يقرّه زعماء مكونات البلاد الثلاثة (الصرب والبوشناق والكروات)".

وفي شأن اليونان، أعلن الرئيس التركي أن بلاده سوف تتخذ الخطوات اللازمة في حال استمرت التهديدات اليونانية ضدها، وأكّد أن "للصبر حدوداً".

وأشار إلى أن تركيا ستتخذ ما يلزم ضد هذه التهديدات "عندما يحين الوقت".

من جانبه، قال المجلس الرئاسي البوسني، خلال المؤتمر الصحفي، إن تركيا تقدم لنا الدعم دون شروط سياسية. وأشار المجلس إلى أن تصرفات بعض القادة الأوروبيين تثير المشكلات في البلقان.

وفي وقت سابق الثلاثاء بدأ الرئيس أردوغان جولة إلى منطقة البلقان استهلها بالبوسنة والهرسك وتشمل أيضاً صربيا وكرواتيا، وتستمر ثلاثة أيام.

مصدر:TRT عربي
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