سياسة
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تركيا تجني نحو 10 مليارات دولار من صادرات الخردوات
بزيادة 30% مقارنة بالعام الماضي، بلغت الصادرات التركية في قطاع الخردوات 9.9 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
تركيا تجني نحو 10 مليارات دولار من صادرات الخردوات
الصادرات التركية في قطاع الخردوات تبلغ 9.9 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري / AA
6 سبتمبر 2022

بلغت الصادرات التركية في قطاع الخردوات 9.9 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 30% مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح بيان صادر الثلاثاء، عن اتحاد مُصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية في إسطنبول، أن حصة قطاع الخردوات خلال الفترة المذكورة من إجمالي الصادرات التركية بلغت 6.7%.

وأضاف أن قيمة صادرات الخردوات بلغت 9.9 مليارات دولار، ومن حيث الكمية زادت بنسبة 6.4% إلى 2.1 مليون طن.

وأشار البيان إلى أن صادرات الخردوات في أغسطس/آب الماضي، زادت بمعدل 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمتها مليار دولار.

وبلغت قيمة صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر 3.1 مليارات دولار، و1.6 مليار دولار إلى باقي الدول الأوروبية، و1.2 مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط وآسيا.

وكانت ألمانيا الدولة الأكثر استيراداً للخردوات من تركيا بقيمة 869 مليون دولار، ثم العراق بـ469 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة 351 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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