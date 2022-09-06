سياسة
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بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة ووفد مصر يغادر رفضاً لترؤس المنقوش
بدأت في القاهرة جلسات الدورة 158 لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة برئاسة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، لكن وفد مصر غادر الجلسة رفضاً لتولي المنقوش رئاستها.
بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة ووفد مصر يغادر رفضاً لترؤس المنقوش
الجلسة انعقدت في القاهرة برئاسة نجلاء المنقوش / AA
6 سبتمبر 2022

انطلقت، الثلاثاء، جلسات الدورة 158 لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة برئاسة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش. إلا أن وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري غادر الجلسة الافتتاحية رفضا لتولي المنقوش رئاسة الاجتماع.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، ردا على سؤال بشأن مغادرة شكري الاجتماع إن "سبب مغادرة شكري والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب".

وأفاد بأن "هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية". وتابع: "علينا الانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات المجلس على مدار اليوم في هذا الشأن".

من جانبها، لم تعقب المنقوش على الأمر، وقالت المنقوش في كلمتها: "ندعو لعقد الاجتماع التشاوري المقبل لوزراء الخارجية العرب في طرابلس".

وأعربت عن شكرها للوزراء العرب على دعم استعادة ليبيا لقيادة اجتماع الوزراء العرب بعد سنوات من الاعتذار والانقسام والحروب في بلا دها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جامعة الدول العربية، انعقاد اجتماع تشاوري في القاهرة بغرض "بلورة موقف توافقي" قبيل انطلاق جلسات الدورة الحالية.

وذكر بيان صدر من الجامعة أن "الاجتماع التشاوري كان مغلقاً بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط" دون تفاصيل عن الحضور أو نتائجه.

غير أن وكالة الأنباء المصرية الرسمية أفادت أن الاجتماع التشاوري بهدف "استعراض القضايا التي ستطرح وتبادل وجهات النظر بشأنها، بهدف بلورة موقف توافقي نحوها".

وفي سياق متصل، عقدت لجنتان وزاريتان اجتماعين لبحث الرد على "الإجراءات الإسرائيلية" في القدس و"متابعة تطورات الأزمة مع إيران"، وفق بيانات منفصلة للجامعة العربية.

وأفادت الجامعة في بيانيها بانعقاد اجتماع لـ"اللجنة الوزارية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة" برئاسة الأردن.

كما جرى انعقاد اجتماع لـ"اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية" دون تفاصيل أكثر عن مخرجاتهما.

واستلمت ليبيا قيادة الدورة 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب من لبنان، على أن تترأس جلسات اجتماع الوزراء العرب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وعبّرت المنقوش عن سعادتها بأن "تستعيد ليبيا قيادة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية لأول مرة منذ 9 سنوات".

كما قالت في تغريدة الاثنين: "أتشرف بأن أكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة".

وأضافت: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير وباكورة عودة بلادنا إلى دورها الطليعي في قلب الأسرة العربية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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