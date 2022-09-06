سياسة
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تقرير: آثار مدمرة محتملة لتغير المناخ بالشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط
أشار تقرير أعده فريق دولي من العلماء إلى أن تغير المناخ قد يكون له آثار مدمرة على حياة الملايين في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.
تقرير: آثار مدمرة محتملة لتغير المناخ بالشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط
انحسار المياه بسبب الجفاف في منطقة هور الحويزة في العراق / AFP
6 سبتمبر 2022

حذر فريق دولي من العلماء من أن تغير المناخ قد يكون له آثار مدمرة على حياة الملايين في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل أسرع مرتين تقريباً من المعدل العالمي.

وذكر تقرير، نقلته وكالة رويترز، أن المنطقة قد تشهد ارتفاعاً إجمالياً في درجة الحرارة يصل إلى خمس درجات مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن إذا سارت الأمور كالمعتاد.

وأضاف أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة يقارب ضعف ما هو متوقع في مناطق أخرى من الكوكب كما تزيد وتيرته عن أي أجزاء مأهولة أخرى من العالم.

وسيتم تقديم التقرير، الذي جرى إعداده تحت رعاية معهد ماكس بلانك للكيمياء ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي سيعقد في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال أحد الخبراء إن تضافر ظروف مناخية مثل تراجع هطول الأمطار وارتفاع درجة حرارة الطقس سيسهم في حدوث موجات جفاف شديدة، مما يهدد الأمن المائي والغذائي، مع عدم استعداد العديد من البلدان لارتفاع مستويات سطح البحر.

وقال كاتب التقرير جورج زيتيس "هذا السيناريو ينطوي على تحديات خطيرة للبنية التحتية الساحلية والزراعة، ويمكن أن يؤدي إلى تملح مستودعات المياه الجوفية الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل كثيفة السكان والزراعات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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