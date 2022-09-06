سياسة
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مسؤول سويدي: تركيا والسويد تقرران تعزيز التعاون الأمني
أكد أمين سر وزارة الخارجية السويدية أنه تقرر تعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية التركية والسويدية، في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين أنقرة وستوكهولم وهلسينكي.
مسؤول سويدي: تركيا والسويد تقرران تعزيز التعاون الأمني
تركيا والسويد تقرران تعزيز التعاون الأمني / مواقع التواصل
6 سبتمبر 2022

قال أمين سر وزارة الخارجية السويدية أوسكار ستينستروم، الثلاثاء، إنه تقرر تعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية التركية والسويدية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وستوكهولم وهلسينكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "افتونبلاديت"، تحدث فيها عن الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة المشكّلة في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية، والذي انعقد في مدينة فانتا الفنلندية في 26 أغسطس/آب الفائت.

وأفاد ستينستروم أن الوفود ناقشت خلال الاجتماع كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن اللقاءات مع تركيا جرت بشكل بناء ومنفتح، لافتاً إلى أنهم قرروا زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية بين البلدين.

وأوضح أنه يجب اعتبار الاجتماع "جزءاً من التعاون العميق وبعيد المدى بين تركيا والسويد"، واصفاً هذا التعاون بالمهم بالنسبة لعضوية بلاده في الناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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