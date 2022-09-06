طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته الثلاثاء بإقامة "منطقة حماية أمنية" لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة روسيا.

وكتبت الهيئة الأممية في تقرير يقع في 52 صفحة "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. اتخاذ إجراءات مؤقتة أمر مُلح" داعية إلى "إقامة منطقة أمنية نووية فوراً".

وأكدت الوكالة "عمليات القصف في الموقع ومحيطه يجب أن تتوقف لتجنب التسبب بأضرار جديدة بالمنشآت" مبدية استعدادها "لمباشرة المشاورات".

وأشارت الوكالة من جهة أخرى إلى "ظروف التوتر القصوى" التي يعمل في ظلها الطاقم الأوكراني في المحطة تحت إشراف القوات الروسية.

وقالت الوكالة في تقريرها إنها لا تزال تشعر "بقلق بالغ" حيال الوضع في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

وأضافت أن هناك "حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير من أجل منع وقوع حادث نووي ناجم عن أضرار مادية بسبب الأعمال العسكرية".

تمكن وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس الماضي من تفقد موقع المحطة وتقرر أن يبقى مفتشان بشكل دائم فيها.

واليوم، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالدخول في مجازفة محفوفة بالمخاطر عبر قصف محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا.

وبسطت القوات الروسية سيطرتها على المحطة، التي يديرها موظفون أوكرانيون، في أوائل مارس/آذار، بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا.

ويتبادل الطرفان الاتهامات منذ أسابيع بتعريض سلامة البلدين وسلامة أوروبا كلها للخطر من خلال قصف الموقع والمناطق المحيطة به. لكن حتى الآن، لم يتمكن أي طرف ثالث مستقل من تحديد من هو المتسبب في الضرر الذي لحق بالمحطة.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين من "كارثة إشعاعية" وشيكة في المحطة، وقال إن قصف روسيا لها يظهر أن موسكو "لا تهتم بما ستعلنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان زيلينسكي يتحدث بعد أن قال مسؤولو الوكالة، استناداً إلى معلومات قدمتها أوكرانيا، إن المفاعل الوحيد المتبقي توقف عن العمل بعد قطع خط الطاقة الاحتياطي بالمحطة لإخماد حريق.

وأشاروا إلى أن الخط نفسه لم يتضرر وسيعاد توصيله. وأضافوا أن المحطة بها كهرباء كافية للعمل بأمان. وسيتم إعادة توصيل المفاعل بالشبكة بمجرد استعادة الطاقة الاحتياطية.

وتشكك روسيا في الاتهامات الموجهة لها وتثير تساؤلات من قبيل لماذا تقصف بنفسها قواتها التي تقول إنها تحرس المحطة. ووجهت من جانبها الاتهامات للقوات الأوكرانية، الثلاثاء، بأنها قصفت المنشأة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، أمس الاثنين.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى المنظمات الدولية في فيينا، حيث يوجد مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن ثلاث قذائف أوكرانية سقطت بالقرب من وحدة تخزين الوقود بالمحطة ومخزن النفايات المشعة الصلبة وبالقرب من إحدى وحدات الطاقة.