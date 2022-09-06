سياسة
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غوتيريش يجدد المطالبة بمحاسبة قتلة أبو عاقلة وواشنطن تؤكد أهمية المساءلة
يواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجديده المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، فيما أكد البيت الأبيض أهمية المساءلة في القضية.
غوتيريش يجدد المطالبة بمحاسبة قتلة أبو عاقلة وواشنطن تؤكد أهمية المساءلة
لحظة استهداف مراسلة الجزيرة برصاص قنَّاص إسرائيلي في أثناء تغطيها اقتحام الاحتلال مدينةَ جنين بالضفة الغربية المحتلة / AFP
6 سبتمبر 2022

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، تعليقاً على نتيجة التحقيق الإسرائيلي في هذا الشأن.

وأمس الاثنين، رجّح الجيش الإسرائيلي أن تكون الصحفية الفلسطينية ـ الأمريكية قُتلت بنيران "خاطئة" أطلقها أحد جنوده، مدعياً عدم وجود حاجة إلى إجراء تحقيق جنائي، وسط مطالبات فلسطينية بتحقيق دولي.

وقال دوجاريك: "الأمين العام يواصل المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة".

وأضاف أنه "جرى إحاطة الأمين العام بالنتائج المعلنة في هذا الخصوص، وهو مستمر في دعوته إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة".

وتابع: "نؤكد مجدداً أن الصحفيين يجب أن لا يكونوا مستهدفين بالعنف أبداً، وأن يتمكنوا من أداء عملهم دون مضايقات أو خوف أو ترهيب".

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينتي جنين (شمال) ورام الله (وسط)، قال دوجاريك، إن "فقد أي روح يتطلب تحقيقاً".

والاثنين، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، استشهاد شاب يدعى محمد موسى سباعنة (29 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض، الثلاثاء، تأكيده أهمية المساءلة في قضية الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستواصل الضغط على إسرائيل لتراجع من كثب سياساتها وممارساتها بخصوص قواعد الاشتباك بعد مقتل شيرين أبو عاقلة.

وأبو عاقلة كانت مراسلة لقناة الجزيرة وقُتلت في 11 مايو/ أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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