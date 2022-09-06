سياسة
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"التعاون الخليجي" يطالب "نتفليكس" بإزالة محتوى مخالف ويتوعد باتخاذ إجراءات
توعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" ضد منصة "نتفليكس" في حال لم يتغير الوضع الراهن، وطالب بإزالة المحتوى المخالف لـ"القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية".
"التعاون الخليجي" يطالب "نتفليكس" بإزالة محتوى مخالف ويتوعد باتخاذ إجراءات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتوعد باتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" ضد منصة "نتفليكس"  / x
6 سبتمبر 2022

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، منصة "نتفليكس" (Netflix) العالمية بإزالة المحتوى المخالف لـ"القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، وتوعد باتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" في حال لم يتغير الوضع الراهن.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الست وهي: السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وانتقد البيان "قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية".

وأفاد بأنه "جرى التواصل مع المنصة إلى إزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال".

وأكد أن "الجهات المعنية ستتابع مدى التزام نتفليكس بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم يوضح البيان طبيعة المحتوي الذي وصفه بأنه "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية".

وترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن أن "نتفليكس" تعتزم الترويج للمثلية الجنسية في محتوى موجه إلى الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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