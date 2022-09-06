سياسة
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أردوغان يتوقع تجاوز حجم التجارة مع البوسنة مليار دولار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والبوسنة والهرسك، سيتجاوز هدف المليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.
أردوغان يتوقع تجاوز حجم التجارة مع البوسنة مليار دولار
أردوغان: نتوقع تجاوز حجم التجارة مع البوسنة مليار دولار / AA
6 سبتمبر 2022

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلاده والبوسنة والهرسك، هدف المليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال البوسني التركي، في سراييفو.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين تركيا والبوسنة والهرسك ازداد 15% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري وبلغ 627 مليون دولار.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة، وتوقعه بأن يتجاوز حجم التبادل التجاري هدف المليار دولار بحلول نهاية العام، لا سيما أنه جرى تسجيل رقم قريب من ذلك العام المنصرم.

وأشار إلى أن إجمالي حجم استثمارات الشركات التركية التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتنمية بالبوسنة والهرسك ناهز 300 مليون دولار.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان ضرورة تجنب الخطابات المثيرة للانقسام بينما تتجه البوسنة والهرسك لانتخابات مقررة مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولفت إلى أهمية ذلك من أجل استقرار البوسنة والهرسك، واقتصادها والسلم الأهلي في هذا البلد.

وجدد تأكيده دعم تركيا الواضح والصريح لسيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ أردوغان جولة في منطقة البلقان استهلها بالبوسنة والهرسك وتشمل أيضاً صربيا وكرواتيا، وتستمر ثلاثة أيام.​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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