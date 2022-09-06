سياسة
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"غازبروم" الروسية توقّع مع الصين اتفاقاً للدفع بالروبل واليوان
وقّعت شركة غازبروم الروسية اتفاقاً مع الصين، بهدف دفع مقابل واردات الغاز الطبيعي بعملتي الروبل الروسي واليوان الصيني.
"غازبروم" الروسية توقّع مع الصين اتفاقاً للدفع بالروبل واليوان
غازبروم وقعت  اتفاقاً مع الصين، بهدف دفع مقابل واردات الغاز الطبيعي بعملتي الروبل الروسي واليوان الصيني / AFP
6 سبتمبر 2022

قالت شركة "غازبروم" الروسية، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقاً مع الصين، بهدف دفع مقابل واردات الغاز الطبيعي بعملتي الروبل الروسي واليوان الصيني.

وذكرت الشركة في بيان، أن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني مفيد للطرفين "وسيكون مثالاً صالحاً للتطبيق لدى عديد الشركات الأخرى".

ولطالما صرحت موسكو في أكثر من مناسبة عزمها خفض تعاملاتها بالدولار الأمريكي، عبر توقيع عقود مع شركاء تجاريين كالصين والهند وتركيا، لاعتماد عملاتها المحلية في المدفوعات.

ومن شأن هذه الاتفاقات أن تقلل من اعتماد الشركاء على الدولار كعملة تجارة دولية، وبالتالي تخفيف الضغوط على تحركات النقد الأجنبي عبر الحدود في مدفوعات التجارة الخارجية.

كذلك، تطمح الصين للوصول بمدفوعات الدولار في تجارتها الخارجية إلى الحد الأدنى، واستبداله بعملتها المحلية وعملات الدول الشريكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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