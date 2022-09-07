سياسة
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واشنطن بوست: وثيقة ضبطت في منزل ترمب تصف القدرات النووية لدولة أجنبية
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على وثائق تحتوي على معلومات عن القدرات النووية لبلد أجنبي، ضمن الوثائق التي صادرها من محل إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب.
واشنطن بوست: وثيقة ضبطت في منزل ترمب تصف القدرات النووية لدولة أجنبية
صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق سرية من منزل ترمب / DPA
7 سبتمبر 2022

ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أنه جرى العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك عندما داهم مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.

ولم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس/آب لمنزل ترمب في مارالاغو، وفقاً لسجلات المحكمة.

ووفقاً لتقرير واشنطن بوست، فإن بعض الوثائق التي جرى العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة لا مجرد تصريح سري للغاية.

وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق مُقيّدة حتى إن بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرح لهم بمراجعتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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