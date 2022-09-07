ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أنه جرى العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك عندما داهم مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.

ولم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس/آب لمنزل ترمب في مارالاغو، وفقاً لسجلات المحكمة.

ووفقاً لتقرير واشنطن بوست، فإن بعض الوثائق التي جرى العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة لا مجرد تصريح سري للغاية.

وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق مُقيّدة حتى إن بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرح لهم بمراجعتها.