استُشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء خلال اقتحامه مخيم الفارعة، في محافظة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان : "استشهاد الشاب يونس تايه (21 عاماً) برصاصة في القلب أطلقها جنود الاحتلال في مخيم الفارعة".

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وبيّن الشهود، أن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة الفلسطينيين.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي مناطق الضفة الغربية، بدعوى اعتقال مطلوبين، وهو ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات مع السكان.