أصبحت التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالمياً، أول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد أن تغلبت على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش.

وفازت جابر، التي حصلت على المركز الثاني في بطولة ويمبلدون يوليو/تموز الماضي، بمجموعتين 6-4 و7-6 بينما فازت الأسترالية بمجموعة واحدة 7-4.

وبذلك أصبحت اللاعبة التونسية أول لاعبة من إفريقيا تحقق هذا الإنجاز وتصل إلى دور الأربعة في الفردي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وستواجه أنس جابر الفرنسية كارولين غارسيا في الدور نصف النهائي.

وغالبا كانت جابر تشعر بالقلق أثناء مواجهة تومليانوفيتش، التي تغلبت على سيرينا ويليامز في مباراة مثيرة بالدور الثالث.

واعتذرت عن مشاعرها السلبية بعد ذلك قائلة مازحة: "أعتقد أنني سأطرد من منصبي كوزيرة للسعادة".

وأثناء اللعب ضد تومليانوفيتش، بدا الإحباط في بعض الأحيان على اللاعبة التونسية، وألقت مضربها مرتين على الأرض.

وأضافت: "من الصعب التعامل مع الإحباط، وأنا أعتذر عن تصرفي.. أردت أن أبقى هادئة لكن المضرب ظل ينزلق من يدي".

ومع ذلك نجحت في التماسك واستطاعت الفوز، لتستمر في سعيها للفوز بأول بطولة غراند سلام في تاريخها.

وقالت أنس جابر: "أعلم أن لدي رغبة في الفوز ببطولة كبرى، كان علي أن أواصل العمل الجاد (بعد خسارة ويمبلدون) وها أنا في الدور قبل النهائي".