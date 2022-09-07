أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء عن أنها ستجري اختباراً جديدا لصاروخ بالستي عابر للقارات، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في إنذار مسبق من واشنطن بهدف تجنّب أيّ تصعيد للتوتّر مع روسيا في خضم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "سيُجرى اختبار للصاروخ البالستي العابر للقارات "مينوتمان 3"، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا"، مشيراً إلى أنه سيكون غير مسلح.

والصاروخ البالستي "مينوتمان 3" هو صاروخ عابر للقارات مزوّد برأس حربي وبإمكانه أن يحمل قنبلة نووية، وكانت أجريت آخر تجربة على إطلاقه في منتصف أغسطس/آب الماضي بعد أن أُرجئت مرتين.

كذلك أوضح رايدر أن "الاختبار روتيني، جرت جدولته مسبقاً".

وعادة لا تعلن الولايات المتحدة مسبقاً عن تجاربها على الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

لكن المتحدث قال إن "الولايات المتحدة أرسلت إخطاراً مسبقاً وفقاً لمدونة لاهاي لقواعد السلوك، وأخطرت الحكومة الروسية وفقاً لالتزامات المعاهدة".

وأُرجئ اختبار الصاروخ للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ثم أُرجئ للمرة الثانية مطلع أغسطس الماضي بعد الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.

ودخل "مينوتمان 3" الخدمة قبل 50 عاماً. ومنذ عام 2005 هو الصاروخ الوحيد من نوع أرض-أرض في الترسانة النووية الأمريكية.