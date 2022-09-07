أبلغ محامي إيلون ماسك القاضي المكلف بالنظر في المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، بأنه يجب تأجيل المحاكمة لعدة أسابيع ليتسنى للملياردير الأمريكي بحث ادعاءات موظف سابق بشأن الأمن على منصة التواصل الاجتماعي.

وتساءل أليكس سبيرو، محامي ماسك، في جلسة بمحكمة في ولمنغتون بولاية ديلاوير الأمريكية: "ألا تتطلب العدالة التمديد بضعة أسابيع للنظر في هذا الأمر؟".

وظهرت إلى العلن مزاعم الموظف السابق الشهر الماضي، الأمر الذي منح ماسك، أغنى شخص في العالم، سلاحاً جديداً لتعزيز ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة طويلة الأمد للتخلي عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تقدر بمليار دولار.

وكان بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في تويتر، قال في شكوى إلى الهيئات التنظيمية إن الشركة ادعت على خلاف الحقيقة أن لديها خطة قوية لأمن البيانات.

ووصفت تويتر ادعاءات زاتكو بأنها "رواية كاذبة" ووجه محاميها الاتهام إلى ماسك يوم الثلاثاء بانتهاز فرصة هذه المزاعم من أجل التستر على حقيقة أنه هرع لشراء الشركة دون تقييم المخاطر.

وفي الثامن من يوليو/تموز، أنهى ماسك، بصورة أحادية، اتفاقية لشراء تويتر بسعر 54,20 دولار للسهم، ما يوازي 44 مليار دولار، بحجة أن الشركة التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو كذبت بشأن نسبة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على نظامها الأساسي.

ورفعت تويتر بعد ذلك دعوى قضائية ضد الملياردير لإجباره على احترام التزامه شرائها.

ورداً على ذلك رفع ماسك أيضا دعوى مضادة ضد تويتر في 29 يوليو في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي.