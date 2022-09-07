سياسة
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محامي ماسك يطالب بتمديد فترة محاكمة تويتر بعد مزاعم موظف سابق.. ما القصة؟
طالب محامو إيلون ماسك القاضي المكلف بالنظر في قضية صفقة تويتر، بتأجيل المحاكمة لعدة أسابيع، حتى التثبت من ادعاءات جديدة أفصح عنها مسؤول سابق بالشركة. فيما اعتبرت تويتر ذلك ذريعة للتهرب من الصفقة دون دفع رسوم.
محامي ماسك يطالب بتمديد فترة محاكمة تويتر بعد مزاعم موظف سابق.. ما القصة؟
محامي ماسك يطالب بتمديد فترة محاكمة تويتر بعد مزاعم موظف سابق / AA
7 سبتمبر 2022

أبلغ محامي إيلون ماسك القاضي المكلف بالنظر في المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، بأنه يجب تأجيل المحاكمة لعدة أسابيع ليتسنى للملياردير الأمريكي بحث ادعاءات موظف سابق بشأن الأمن على منصة التواصل الاجتماعي.

وتساءل أليكس سبيرو، محامي ماسك، في جلسة بمحكمة في ولمنغتون بولاية ديلاوير الأمريكية: "ألا تتطلب العدالة التمديد بضعة أسابيع للنظر في هذا الأمر؟".

وظهرت إلى العلن مزاعم الموظف السابق الشهر الماضي، الأمر الذي منح ماسك، أغنى شخص في العالم، سلاحاً جديداً لتعزيز ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة طويلة الأمد للتخلي عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تقدر بمليار دولار.

وكان بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في تويتر، قال في شكوى إلى الهيئات التنظيمية إن الشركة ادعت على خلاف الحقيقة أن لديها خطة قوية لأمن البيانات.

ووصفت تويتر ادعاءات زاتكو بأنها "رواية كاذبة" ووجه محاميها الاتهام إلى ماسك يوم الثلاثاء بانتهاز فرصة هذه المزاعم من أجل التستر على حقيقة أنه هرع لشراء الشركة دون تقييم المخاطر.

وفي الثامن من يوليو/تموز، أنهى ماسك، بصورة أحادية، اتفاقية لشراء تويتر بسعر 54,20 دولار للسهم، ما يوازي 44 مليار دولار، بحجة أن الشركة التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو كذبت بشأن نسبة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على نظامها الأساسي.

ورفعت تويتر بعد ذلك دعوى قضائية ضد الملياردير لإجباره على احترام التزامه شرائها.

ورداً على ذلك رفع ماسك أيضا دعوى مضادة ضد تويتر في 29 يوليو في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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