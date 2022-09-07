سياسة
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كارثة إنسانية.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان إلى 1343 شخصاً
أعلنت السلطات الباكستانية الأربعاء وفاة 18 شخصاً آخرين بينهم أطفال، جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد. وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى 1343 شخصاً، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة، الشهر المقبل مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
كارثة إنسانية.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان إلى 1343 شخصاً
السلطات الباكستانية تقول إن 18 شخصاً آخرين لقوا حتفهم‭ ‬جراء الفيضانات / TRT World
7 سبتمبر 2022

قالت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء إن 18 شخصاً آخرين لقوا حتفهم‭ ‬جراء الفيضانات غير المسبوقة التي غمرت أكثر من ثلث مساحة البلاد وشردت مئات الآلاف.

وارتفع بذلك عدد ضحايا الفيضانات إلى 1343، وتضرر نحو 33 مليوناً من السكان البالغ عددهم 220 مليوناً من الكارثة التي يقدر المسؤولون خسائرها بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار.

وينتمي كثير من المتضررين إلى إقليم السند بجنوب البلاد، حيث تقترب مياه أكبر بحيرة عذبة في باكستان بشكل خطير من الفيضان على ضفتيها، حتى بعد محاولة تصريف تسببت في نزوح 100 ألف شخص.

وقال مسؤولو إدارة الكوارث إن ثمانية أطفال كانوا بين الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونتجت الفيضانات عن هطول أمطار موسمية قياسية وذوبان الجليد في الجبال الشمالية لباكستان.

وحذر مسؤول كبير في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم الوضع في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار الشهر المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بالفعل أن أكثر من 6.4 مليون شخص بحاجة إلى دعم إنساني في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وجرفت المياه 1.6 مليون منزل، ودمرت 5735 كيلومتراً من الطرق والسكك الحديدية و246 جسراً وأنظمة اتصالات، كما أدت إلى نفوق 750 ألف رأس من الماشية، و غمرت أكثر من مليوني فدان من الأراضي الزراعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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