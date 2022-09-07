سياسة
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بيرقدار: أصبح من غير الوارد الآن خوض حرب بلا طائرات مسيرة
ذكر خلوق بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة بايكار تكنولوجي، لموقع "Nikkei Asia"، أن الطائرات المسلحة المسيرة ستلعب دوراً حاسماً في جميع النزاعات المستقبلية، بما في ذلك حرب محتمَلة في مضيق تايوان.
بيرقدار: أصبح من غير الوارد الآن خوض حرب بلا طائرات مسيرة
يقول بيرقدار إن عديداً من عملاء شركته حصلوا في السابق على طائرات مسيرة مسلحة من الصين، لكنهم وقفوها بمجرد دخول طائرات بيرقدار TB2 المسيرة الخدمة / AA
7 سبتمبر 2022

قال الرئيس التنفيذي لشركة بايكار لتصنيع الطائرات المسيرة المسلحة في تركيا، لموقع Nikkei Asia، إن الطائرات المسلحة المسيرة ستلعب دوراً حاسماً في جميع النزاعات المستقبلية، بما في ذلك حرب محتملة في مضيق تايوان.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الطائرات المسلحة المسيرة يمكن أن تلعب دوراً في نزاع محتمل بين الصين وتايوان، قال خلوق بيرقدار إنه "أصبح من غير الوارد الآن خوض حرب بلا طائرات مسيرة".

وأوضح بيرقدار أن "أولئك الذين لا يستغلون قوة الطائرات المسيرة، سيكونون في الجانب الخاسر في الصراعات المستقبلية".

وفي حديثه على هامش معرض تكنوفست، أكبر معرض للطيران والفضاء والتكنولوجيا في تركيا، أضاف بيرقدار: "في الواقع تُعَدّ الطائرات المسيرة أكثر فاعلية في العثور على أهداف في البحر مقارنة بالأرض، لوجود تباين أكبر". وأوضح أن "من الأسهل للطائرة المسيرة تحديد هدف في بيئة من الماء أو الجسم فقط".

وأشار إلى أن شركته وقّعَت حتى الآن اتفاقيات تصدير طائرات مسيرة مع 24 دولة، منها أربع دول في آسيا.

وقال إن طائرات بيرقدار المسيرة هي الأكثر مبيعاً الآن في العالم، مشيراً إلى أن عدد الدول في قائمة الشركة تجاوز عدد الدول التي صدّرَت إليها جميع الشركات الصينية المصنعة مجتمعة.

وجذب النمو السريع لبايكار انتباه المراقبين العسكريين في جميع أنحاء العالم، لتُوقَّع أول صفقة تصدير لطائراتها المسيرة مع قطر عام 2018.

كما باعت الشركة الطائرة المسيرة الأكثر تقدماً "أقنجي - Akinci" لأربع دول منها أذربيجان وباكستان.

وأكّد الرئيس التنفيذي أن الشركة تُجري حالياً مفاوضات مع نحو 10 دول لبيع فئة بيرقدار، وخمس أو ست دول لبيع فئة أقنجي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت بايكار تفكر في بيع طائراتها المسيرة للهند، رد بيرقدار بالنفي، وأوضح: "كمبدأ للشركة، نحن ضدّ التربح من الحرب أو بيع الأسلحة لكلا طرفَي النزاع".

وأضاف: "أولويتنا هي مشاركة قدراتنا مع الدول الشقيقة التي لدينا علاقات استراتيجية [معها]، والأصدقاء، والحلفاء، وأعضاء الناتو. دول مثل أذربيجان وباكستان وأوكرانيا هي أولويتنا".

وتُعتبر إحدى علامات جودة الطائرات التركية المسيرة أن الدول التي اشترت سابقاً طائرات بلا طيار من منتجين آخرين، لجأت بعدها إلى تركيا لاستبدالها.

يقول بيرقدار إن عديداً من عملاء شركته حصلوا في السابق على طائرات مسيرة مسلحة من الصين، لكنهم وقفوها بمجرد دخول طائرات بيرقدار الخدمة.

وقال: "تتمتع ذخائرنا الذكية بقدرات ضرب دقيقة أفضل، وقدرة على إطلاق النار من ارتفاعات أعلى، وأداء طيران مستقلّ أفضل، بما في ذلك الإقلاع والهبوط، وكذلك الاستخدام داخل شبكة ذات مرونة عالية"، على الرغم من أن الأسعار في نفس الملعب.

وكشف بيرقدار أنه سمع من مسؤول في دولة اشترت طائرات صينية مسيرة أن الأجهزة تحولت في الاتجاه المعاكس بمجرد اقترابها من الحدود الصينية.

واشتبه المسؤول في أن الطائرات المسيرة كانت مزودة ببرمجيات تمنعها من الاقتراب من المجال الجوي الصيني.

وقال بيرقدار إن مثل هذه القيود الخفية، إذا كانت صحيحة، "غير مقبولة على الإطلاق".

وفي تكنوفست كشفت بيكار النقاب عن نموذج أولي للطائرة المسيرة من الجيل التالي Kizilelma "التفاحة الحمراء"، وهي أول طائرة مسيرة بمحرك نفاث، التي تأتي مع رؤية منخفضة للرادار، بالإضافة إلى قدرتها على أداء إقلاع وهبوط قصير (STOL) على عديد من منصات البحرية.

يقول بيرقدار إن القدرة على الإقلاع والهبوط على المدى القصير ستكون ذات أهمية متزايدة للقوات البحرية العالمية نظراً إلى اتجاه العالم للحرب البحرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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