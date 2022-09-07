سياسة
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أردوغان: الحرب الروسية-الأوكرانية لن تنتهي قريباً ولا يجب الاستخفاف بروسيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش في العاصمة بلغراد التي يزورها ضمن جولته في منطقة البلقان، إن الحرب الروسية-الأوكرانية لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، مؤكداً أن روسيا دولة لا يُستخفّ بها.
أردوغان: الحرب الروسية-الأوكرانية لن تنتهي قريباً ولا يجب الاستخفاف بروسيا
أردوغان: الحرب الروسية-الأوكرانية لن تنتهي قريباً ولا يجب الاستخفاف بروسيا / AA
7 سبتمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عن اعتقاده أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا "لن تنتهي في وقت قريب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش في العاصمة بلغراد التي يزورها ضمن جولته في منطقة البلقان.

وقال بهذا الخصوص: "لا يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي بوقت قريب، وأقول للمستخفّين بروسيا: أنتم مخطئون، فهي ليست دولة يُستهان بها".

وأضاف الرئيس التركي أن السياسة التي يتبعها الغرب تجاه الحرب الروسية-الأوكرانية "قائمة على الاستفزاز".

وعلّق على الدعم الغربي العسكري لكييف قائلاً: "يقال إن أسلحة تُرسَل (إلى أوكرانيا)، إنهم يرسلون خردة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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